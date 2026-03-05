Exatlón México | Avance | Mati rompe el silencio antes de la supervivencia y El Equipo Rojo entra en alerta
La supervivencia comienza en Exatlón México y las emociones se intensifican. Mati lanza una advertencia que podría cambiar el rumbo del Equipo Rojo.
La tensión aumenta en Exatlón México con el inicio de la serie por la supervivencia. Antonio Rosique anunció que será una batalla a todo o nada, mientras Mati lanzó una fuerte advertencia al Equipo Rojo al asegurar que ya no cargará con los puntos difíciles dentro de la contienda.