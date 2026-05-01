Exatlón México | Batalla por La Audicencia | ¡Por los fans! La batalla en Exatlón México tiene una recompensa inolvidable

¡Que inicie el juego por los fanáticos del Exatlón! En una competencia llena de emoción, el Equipo Rojo y el Equipo Azul se enfrentan con un objetivo muy especial: regalarle a uno de sus seguidores una recompensa inolvidable. La intensidad sube en cada circuito, ya que no solo está en juego el orgullo, sino también la oportunidad de hacer feliz a un fan. Una noche donde la pasión, la entrega y la conexión con el público se vuelven protagonistas en Exatlón México.

