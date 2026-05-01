Exatlón México | Programa Completo | Programa lleno de emoción! Villa 360, juego por los fans y triunfo Rojo en Exatlón México

El programa de hoy en Exatlón México estuvo lleno de momentos vibrantes, comenzando con un emocionante juego dedicado a los fans, donde Rojos y Azules lo dieron todo por regalar una recompensa inolvidable. La intensidad continuó con la Batalla por la Villa 360, en la que ambos equipos pelearon por la comodidad, el descanso y la buena comida. Además, el Equipo Azul celebró su regreso a la Villa con actividades como cine y boliche, aprovechando al máximo este respiro rumbo a la recta final.