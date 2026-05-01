Exatlón México | Avances | ¡Hombres en riesgo! Solo 4 llegarán a la Gran Final de Exatlón México

La competencia entra en su punto más crítico con todos los hombres en riesgo dentro de Exatlón México. Quedan cinco atletas tres del Equipo Rojo y dos del Equipo Azul, pero solo cuatro lograrán avanzar a la Gran Final. La presión está más fuerte que nunca, ya que cualquier error puede costar el pase definitivo. Con el orgullo, la estrategia y la resistencia en juego, cada duelo será clave para definir quién continúa y quién se queda en el camino.

