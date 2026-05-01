Exatlón México | Avances | ¡Hombres en riesgo! Solo 4 llegarán a la Gran Final de Exatlón México
Cinco atletas, pero solo cuatro lugares… la tensión está al límite.
La competencia entra en su punto más crítico con todos los hombres en riesgo dentro de Exatlón México. Quedan cinco atletas tres del Equipo Rojo y dos del Equipo Azul, pero solo cuatro lograrán avanzar a la Gran Final. La presión está más fuerte que nunca, ya que cualquier error puede costar el pase definitivo. Con el orgullo, la estrategia y la resistencia en juego, cada duelo será clave para definir quién continúa y quién se queda en el camino.