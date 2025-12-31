Extlón México | Batalla Colosal | El último circuito del año define quién recibirá el 2026 en grande
El cierre del año llega con máxima presión: un último circuito y una victoria que vale celebrar en grande.
En el último día del año, Exatlón México vive uno de sus momentos más simbólicos cuando Antonio Rosique recuerda que la vida no se mide en tiempo sino en experiencias, dando paso al circuito final del año donde diez puntos están en juego y los atletas lo dejan todo para asegurar una victoria que les permita recibir el 2026 con una fiesta colosal.