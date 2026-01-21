Exatlón México | Batalla por la Medalla| Rosique lo deja claro: la confianza se gana en el circuito y la batalla varonil arde en la novena temporada

Con una reflexión sobre la confianza que solo se construye tras levantarse de las caídas, Antonio Rosique recibe a los hombres de Exatlón México en una prueba contra el tiempo clave de la semana 17, donde la medalla se vuelve un objetivo urgente para ambos equipos: Los Azules buscan recuperarse y retomar el control de la competencia, mientras los Rojos intentan mantener el impulso de sus recientes victorias, todo mientras se confirma que Ernesto sigue fuera por trámites, pero cada vez más cerca de regresar.