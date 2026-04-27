Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe al corazón! El Equipo Azul sufre dolorosa despedida y se queda con solo 4
Entre la tristeza, los Azules se aferran a su unión para no perder a otro integrante.
El Equipo Azul vivió un momento difícil tras una emotiva despedida que los deja con apenas cuatro integrantes en la competencia. La baja no solo impacta en lo numérico, sino también en lo emocional, obligándolos a fortalecerse desde adentro. Ahora más que nunca deberán apoyarse, construir un círculo de confianza sólido y mantenerse unidos bajo su esencia de “locos y fuertes”, si quieren resistir la presión y evitar otra pérdida en Exatlón México.