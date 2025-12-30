Exatlón México | Batalla por La Medalla | Golpe duro en Exatlón México: Rosique anuncia baja médica en plena Batalla por la Medalla

Durante La Batalla por la Medalla varonil en Exatlón México, Antonio Rosique advirtió que no siempre gana el atleta más rápido o fuerte, sino quien mejor se adapta, y sorprendió al anunciar que un atleta deberá abandonar la competencia tras ser diagnosticado con una hernia abdominal que, aunque no representa una emergencia inmediata, podría agravarse si continúa compitiendo, una noticia que el conductor lamentó profundamente y que el propio atleta asumió con entereza al señalar que lo toma como un aprendizaje y una prueba de fortaleza mental.