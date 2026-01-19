Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Azules defienden por cuarta vez y ponen contra las cuerdas a los Rojos

La semana 17 de Exatlón México se vive al límite luego de que Antonio Rosique reconociera que el equipo Azul ha defendido La Villa 360 en cuatro ocasiones consecutivas, lo que equivale a dos semanas y poco más de dominio, mientras los Rojos saben que no pueden pasar una noche más en la Barraca Metálica y salen decididos a romper la mala racha.