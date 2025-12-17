Fue leyenda de Exatlón México, brilló en Londres con traje de mariachi y al ritmo de Coco, pero una lesión la alejó de su sueño

Brilló en Londres durante el evento de Super Stars of Gymnastic´s con un traje de mariachi y al ritmo de Coco antes de entrar a Exatlón México , pero una lesión la alejó de su sueño. Hablamos de Ana Lago, una de las leyendas Rojas de la marca, quien a pesar de no haber ganado nunca el campeonato, siempre acude al llamado de Antonio Rosique.

Así fue la presentación de Ana Lago al ritmo de Coco en el Super Stars of Gymnastic´s

Antes de entrar a las playas de Exatlón México , la gimnasta regiomontana brilló en Londres, Reino Unido; esta leyenda Roja realizó una rutina de suelo bajo el ritmo de la música de Coco y con un traje al estilo mariachi. Antes de terminar, la atleta tomó y lanzó un sombrero de mariachi al público, quienes se entregaron a su espectáculo, todo esto ocurrió en el año 2019.

Cabe señalar que, Ana Lago fue la primera mujer mexicana en ganar un oro en gimnasia artística. La regiomontana lo hizo en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011, y con 23 años pudo sumarse 3 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

¿Cuándo fue la última temporada de Ana Lago en Exatlón México?

La última vez que Ana Lago pudo competir en una temporada de Exatlón México fue en la octava temporada, y desde entonces, la gimnasta se ha dedicado a proyectos personales, pero también a disfrutar de su vida. La regiomontana sube fotos a su cuenta oficial de Instagram, donde documenta cómo es su vida día con día.

¿Quién es Ana Lago?

El nombre completo de Ave Fénix es Ana Estefanía Lago Serba, es originaria de Monterrey, Nuevo León. El deporte de su experiencia es la gimnasia mexicana y además cuenta con un récord al ser la primera mujer en el país en obtener una medalla de oro en la gimnasia artística en los Juegos Panamericanos de 2011.

También cuenta con una participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, donde se colgó una medalla de plata en suelo femenino y una presea de oro por equipos. Cosechó otro éxito en Veracruz en el 2014 donde contribuyó al equipo femenil para ganar una medalla dorada en gimnasia artística por equipos, donde además pudo colgarse otra de plata en la final en la viga de equilibrio.

Ana Lago fue una de las primeras atletas en participar en Exatlón México, de hecho, fue el grupo de deportistas que estuvieron en la temporada número uno a lado de Ernesto Cázares, Macky González, Antonieta Gaxiola, Daniel Corral, entre otros grandes nombres.

¿Cuál fue la lesión de Ana Lago?

Fue en el 2021 cuando la gimnasta se sometió a una cirugía para atender una lesión que la molestaba desde hace varios años. De hecho, Ave Fénix tuvo que ser internada de urgencia en un hospital para que se llevara a cabo la intervención quirúrgica; esta herida la sufrió durante una grabación de Exatlón México, la cual le impidió competir en varios circuitos.

