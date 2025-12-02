Fue campeón de Exatlón México, compitió en los Juegos Olímpicos 2016 pero ahora es padre soltero

El programa de Exatlón México reúne a los mejores atletas de alto rendimiento, es por ello que ahora te contaremos la historia de una de sus leyendas rojas, quien ya fue campeón del reality show, además estuvo en los Juegos Olímpicos de 2016, pero ahora es padre soltero. Este referente de la marca conoció a la madre de su hija en las playas de República Dominicana, iniciaron una relación, se casaron pero todo parece indicar que ya se separaron.

¿Quién es el campeón y leyenda de Exatlón México que ahora es padre soltero?

La leyenda roja y que además quedó campeón de Exatlón México, pero que ahora es padre soltero, es Heliud Pulido. Black Panther ha subido ya varias historias donde se le ve a él y a su pequeña hija disfrutando de varios días de convivencia. De hecho, en el último fin de semana de noviembre de 2025, el olímpico mexicano compartió un video donde se observa cómo es jugar con la pequeña Rafaela.

¿Cuándo se conocieron Heliud Pulido y Pamela Verdirame?

Heliud Pulido y Pamela Verdirame se conocieron en la tercera temporada de Exatlón México en 2019, y de acuerdo con una entrevista que dio la exjugadora profesional de la Liga MX Femenil a TV Azteca, ambos pudieron llevarse muy bien, y se apoyaban en todo; también añadió que, si alguien fallaba el tiro final, el atleta rojo era el primero en decirle que entrenara y concluyó con que a ella siempre le ayudaba mucho.

Pame y el Atún Pulido comenzaron una relación dentro de las playas de República Dominicana, pero fue hasta septiembre de 2023 cuando su amor trajo como resultado el nacimiento de una pequeña niña llamada Rafaela.

¿Por qué terminaron?

Fue a mediados del 2025 cuando el monarca del reality show borró todas las fotos que tenía con la exfutbolista, a eso se le añade que, en la cuenta de Rafaela que es manejada por ambos, subieron sólo tienen una publicación donde está etiquetado el campeón Escarlata, y aunque en el cumpleaños de la niña se les ve, muchos fanáticos le escribieron que por qué no habían etiquetado al Atún.

Hasta el momento ninguno de los 2 deportistas han confirmado la ruptura o el divorcio, pero los rumores apuntan a que su relación ha llegado a su final y la razón es que, tanto en las historias de Verdirame como en la de Heliud, no salen juntos y cada uno comparte los momentos que viven con su hija, pero por separado.

¿Quién fue el eliminado de Exatlón México de este domingo 30 de noviembre 2025?

La semana 10 de Exatlón México de su novena temporada ha iniciado, y quienes entran a este nuevo ciclo sin uno elemento menos son los Escarlatas, quienes perdieron a Mau Miau, el prácticamente de Parkour no pudo salir victorioso del Duelo de Eliminación, ahora se jugarán la Villa 360 este lunes 1 de diciembre y todo lo podrás ver por Azteca Uno en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

