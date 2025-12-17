Tiene el peor RENDIMIENTO en la novena temporada de Exatlón México, es uno de los NOVATOS, pero ya ha eliminado a dos leyendas ROJAS

Este novato tiene el peor rendimiento de la novena temporada de Exatlón México , pero en 12 semanas ya eliminó a 2 leyendas Rojas. No cabe duda que, nadie tiene su lugar asegurado en el reality show, como el caso de este atleta Azul que corre los Duelos de Eliminación como si fueran carreras normales.

¿Quién es el atleta Azul con peor rendimiento que ya eliminó a 2 leyendas rojas?

José Ochoa es el novato del equipo Azul que ya eliminó a dos leyendas Rojas; el apodado Joe de la Selva suma 3 rojos en la novena temporada de Exatlón México ; sin embargo, lo que llama la atención es que, el integrante celeste lleva el peor rendimiento, no de todas las semanas, pero sí entró al ciclo número 12 del reality show como el último en la tabla.

Este novato Joe de la Selva ya ha eliminado a 3 atletas rojos, el primero fue Luis Ferreiro, con quien tuvo que pelear por su estadía en la Muerte Súbita; y desde este momento, Ochoa pudo sacar de competencia a dos referentes escarlatas, hablamos de Mau Wow, y recientemente Heber Gallegos, quien sólo le quitó una vida, pero el atleta Azul casi ni se despeinó en aquella Pugna Máxima.

¿Quién es Mau Wow?

Mauricio López mejor conocido como Mau Wow es un referente de Exatlón México y del equipo Rojo, recientemente estuvo en la novena temporada del programa, su especialidad es el parkour, y su primer llamado al reality show se dio en la tercera campaña y en la cuarta. Aunque llegó en la novena edición de esta competencia, la leyenda roja fue eliminada a manos de José Ochoa, el novato azul.

¿Quién es Heber Gallegos?

Heber Gallegos es un atleta de alto rendimiento que tiene 33 años de edad, nació en Chihuahua y mide 1.80 metros; cuenta con una carrera como Entrenador Deportivo por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez. Ingresó por primera vez a Exatlón México en la tercera temporada, incluso llegó a la final pero la perdió ante Heliud Pulido, regresó en la quinta edición y también en el All Star, así como en la séptima.

