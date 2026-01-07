Casting de Exatlón México: así puedes convertirte en participante del reality deportivo más intenso

Si eres atleta de alto rendimiento, amas los retos extremos y estás listo para poner a prueba tus habilidades físicas y mentales, esta es tu gran oportunidad de formar parte de una experiencia que cambiará tu vida.

Vive la adrenalina, el honor, el compañerismo y la emoción de competir al lado de los mejores atletas de todo México en una de las arenas más exigentes de la televisión.

Llena el formulario que encontrarás en el enlace a continuación y da el primer paso para unirte al mundo de Exatlón México