Casting de Exatlón México: así puedes convertirte en participante del reality deportivo más intenso
Exatlón México abre su casting y tú podrías convertirte en el próximo atleta del reality deportivo más exigente; te contamos cómo participar y qué necesitas para inscribirte.
Si eres atleta de alto rendimiento, amas los retos extremos y estás listo para poner a prueba tus habilidades físicas y mentales, esta es tu gran oportunidad de formar parte de una experiencia que cambiará tu vida.
Vive la adrenalina, el honor, el compañerismo y la emoción de competir al lado de los mejores atletas de todo México en una de las arenas más exigentes de la televisión.
Llena el formulario que encontrarás en el enlace a continuación y da el primer paso para unirte al mundo de Exatlón México