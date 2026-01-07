inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Casting de Exatlón México: así puedes convertirte en participante del reality deportivo más intenso

Exatlón México abre su casting y tú podrías convertirte en el próximo atleta del reality deportivo más exigente; te contamos cómo participar y qué necesitas para inscribirte.

Exatlón
Notas,
Exatlón México

Escrito por:  Por: Emma García

Si eres atleta de alto rendimiento, amas los retos extremos y estás listo para poner a prueba tus habilidades físicas y mentales, esta es tu gran oportunidad de formar parte de una experiencia que cambiará tu vida.

Vive la adrenalina, el honor, el compañerismo y la emoción de competir al lado de los mejores atletas de todo México en una de las arenas más exigentes de la televisión.

Llena el formulario que encontrarás en el enlace a continuación y da el primer paso para unirte al mundo de Exatlón México

Tags relacionados
Exatlón México

Galerías y Notas Azteca UNO