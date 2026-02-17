inklusion logo Sitio accesible
¡Grito desgarrador en Exatlón México! Dana cae en plena carrera por la moto y preocupa su estado de salud

La carrera por la motocicleta terminó en tensión total cuando Dana sufrió una aparatosa caída y tuvo que ser atendida de emergencia.

La última carrera por la motocicleta en Exatlón México terminó en alarma cuando Dana sufrió una fuerte caída y gritó que “se le fue para dentro”. Los servicios de emergencia ingresaron de inmediato y fue sacada del circuito en ambulancia para evaluar su rodilla izquierda. Rosique confirmó que no pudo continuar y anunció que Katia enfrentará a Ella el jueves.

