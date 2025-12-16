Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Semana clave en la novena temporada: Nuevo horario, refuerzos y un momento crítico para Thayli
El Duelo de los Enigmas marcó un antes y un después en Exatlón México, con anuncios que modificarán la competencia y momentos que evidencian la dureza física y mental del reality.
Durante El Duelo de los Enigmas en Exatlón México, Antonio Rosique advirtió que a partir de la próxima semana el reality extenderá su horario con el objetivo de equilibrar la competencia, anuncio que vino acompañado de la llegada de un atleta con experiencia como refuerzo para El Equipo Rojo, la presentación de un nuevo rival para los Azules y un momento de alta tensión tras el ataque de ansiedad que sufrió Thayli debido a su miedo a nadar.