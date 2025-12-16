inklusion logo Sitio accesible
El Otro Lado de Los Realities | Heber rompe el silencio y habla sobre su paso por la novena temporada

Las cámaras se apagan en Exatlón México, pero la conversación continúa en El Otro Lado de los Realities, donde los protagonistas hablan sin filtros sobre lo que realmente ocurre dentro de la competencia.

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

