Exatlón México | Programa Completo | Refuerzos, eliminación en puerta y tensión máxima que encendió la ansiedad

El programa completo de Exatlón México estuvo marcado por momentos decisivos, desde la llegada del ambiente navideño que modificó la dinámica de los equipos, hasta una Zona de Peligro femenil cerrada donde ninguna atleta quiere llegar al duelo de eliminación, la victoria estratégica de Natali que envió a una Roja a la eliminación, el anuncio de Antonio Rosique sobre la extensión del horario de la novena temporada y la llegada de refuerzos para equilibrar la competencia, así como el momento de mayor tensión emocional tras el ataque de ansiedad que sufrió Thayli durante una prueba acuática.