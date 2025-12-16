Exatlón México | Mejores Momentos | Natali celebra en la novena temporada tras enviar a una Roja a la eliminación
Exatlón México vivió uno de sus mejores momentos cuando Natali logró una victoria clave que envió a una integrante del equipo Rojo al duelo de eliminación del próximo domingo, resultado que además permitió a los Guerreros de la Luz reforzarse con un nuevo miembro y tomar ventaja anímica en la competencia.