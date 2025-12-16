inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | Natali celebra en la novena temporada tras enviar a una Roja a la eliminación

Un triunfo estratégico cambió el ánimo y la dinámica del juego en Exatlón México, dejando consecuencias directas rumbo al próximo duelo de eliminación.

Exatlón México

Exatlón México vivió uno de sus mejores momentos cuando Natali logró una victoria clave que envió a una integrante del equipo Rojo al duelo de eliminación del próximo domingo, resultado que además permitió a los Guerreros de la Luz reforzarse con un nuevo miembro y tomar ventaja anímica en la competencia.

