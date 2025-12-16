inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Momento crítico en Exatlón México: Thayli sufre TERRIBLE ataque de ANSIEDAD durante duelo acuático y paraliza la novena temporada

La intensidad de Exatlón México volvió a evidenciar el peso emocional de la competencia cuando una prueba acuática desencadenó un momento de tensión que obligó a pausar el duelo.

Videos,
Exatlón México

Durante una de las batallas más intensas de Exatlón México, el enfrentamiento entre Benjamín y Alexis se vio interrumpido luego de que Thayli sufriera un ataque de ansiedad provocado por su miedo a nadar, un episodio que evidenció la presión física y mental que enfrentan los atletas dentro del reality.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos