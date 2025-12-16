Momento crítico en Exatlón México: Thayli sufre TERRIBLE ataque de ANSIEDAD durante duelo acuático y paraliza la novena temporada
La intensidad de Exatlón México volvió a evidenciar el peso emocional de la competencia cuando una prueba acuática desencadenó un momento de tensión que obligó a pausar el duelo.
Durante una de las batallas más intensas de Exatlón México, el enfrentamiento entre Benjamín y Alexis se vio interrumpido luego de que Thayli sufriera un ataque de ansiedad provocado por su miedo a nadar, un episodio que evidenció la presión física y mental que enfrentan los atletas dentro del reality.