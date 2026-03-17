¡Fans de Exatlón México, llegó su momento! El Otro Lado de Los Realities quiere escucharte

Si eres fan de Exatlón México y no te pierdes ni un solo capítulo de El Otro Lado de los Realities, este es tu momento para participar y hacerte escuchar. En este espacio, además de disfrutar entrevistas exclusivas con los atletas eliminados del reality deportivo, también encontrarás interesantes análisis y comentarios de nuestros conductores: Chicken, Diana y Chacorta, quienes le ponen su toque único y divertido a cada programa.

Ahora queremos saber qué piensas tú. Tu opinión es muy importante para nosotros, ya que este proyecto también se construye con la voz de los seguidores que, como tú, viven cada competencia con emoción. Atrévete a compartir tus ideas, comentarios o críticas a través del siguiente formulario; estaremos encantados de leerte y tomar en cuenta lo que tengas que decir.

Recuerda que El Otro Lado de los Realities lo haces tú. Tu participación es clave para seguir creciendo y mejorar cada día. No te quedes con lo que piensas: exprésate, opina y forma parte de esta comunidad que vive la pasión de los realities al máximo.