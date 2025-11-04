inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

El Otro Lado de Los Realities | Secretos, risas y confesiones: Así se vivió la visita William Arroyo

El campeón de Exatlón, William Arroyo, visitó el programa “El Otro Lado de los Realities” para compartir su historia, anécdotas y vivencias dentro del reality más desafiante de México.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×