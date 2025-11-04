El Otro Lado de Los Realities | Secretos, risas y confesiones: Así se vivió la visita William Arroyo
El campeón de Exatlón, William Arroyo, visitó el programa “El Otro Lado de los Realities” para compartir su historia, anécdotas y vivencias dentro del reality más desafiante de México.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
