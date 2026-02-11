Azules se van de compras tras La Batalla Colosal y estalla la emoción en Exatlón México
Los Azules celebraron con emoción su salida de compras tras ganar La Batalla Colosal en Exatlón México. Mientras todos disfrutaban el premio, Leo y Katia hablaron sobre fechas importantes y su relación, y Ernesto expresó su agradecimiento al reality por la experiencia vivida.