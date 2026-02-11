inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Semana 20 en Exatlón México: Tensión en Rojos, sentimientos al borde de Villaluz y premios deliciosos en juego

La semana 20 en Exatlón México sube de nivel: El Equipo Rojo exige cambios, Rosique anuncia la medalla varonil revela y los premios del Duelo de los Enigmas.

Exatlón México

Los Azules celebraron el Shopping con entusiasmo en Exatlón México, mientras El equipo Rojo vive tensión tras las críticas de Mono a Mati por evitar ciertos duelos. Rosique anunció la medalla varonil y reveló que el Duelo de los Enigmas pondrá en juego premios clave para la cocina.

