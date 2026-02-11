inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Video | Adrián Leo gana la Medalla Varonil de la semana 20 de la novena temporada hoy 11 de febrero de 2026

Adrián Leo puso sumar su cuarta medalla luego de una competencia totalmente cardíaca, y aquí te dejamos sus primeras palabras de Black Lion

Por:  Abimelek Flores

Mati Álvarez se hizo con la Medalla Femenil el pasado martes, y hoy miércoles 11 de febrero se llevó a cabo la competencia por la presea Varonil en Exatlón México, donde Adrián Leo se hizo con dicho galardón. No te pierdas las primeras palabras de Mufasa, quien suma 4 trofeos de este tipo, menos una transferible, la cual le dio a José Ochoa.

