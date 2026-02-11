inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | Rosique anuncia medalla por equipos y un accidente enciende las alarmas en semana 20

La tensión sube al máximo en Exatlón México luego de que Rosique revelara que la medalla por equipos, y un accidente inesperado prende las alarmas antes de La Batalla por La Villa 360.

Antonio Rosique adelantó que la medalla por equipos cambiará la dinámica de Exatlón México en su semana 20. Humberto volvió a causar polémica por la limpieza de la cocina, Mono intervino por su actitud y un accidente encendió las alarmas antes de la contienda por La Villa 360.

