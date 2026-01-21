inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
El Otro Lado de Los Realities | Se abre la puerta al chismecito: Diana y Chicken revelan lo que no viste en Exatlón México

La charla más esperada se enciende cuando Diana y Chicken abren El otro lado de los Realities para hablar sin filtros de Exatlón México y del gran momento de Paulette.

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

