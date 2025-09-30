Entre hermanos, estrategias y confesiones: Lo que nadie vio llega a El otro lado de los Realities
El reality dentro del reality ya está aquí: Debates, confesiones y secretos al descubierto en El otro lado de los Realities, donde Diana, Carlos “Chicken” y Aristeo Cázares encendieron la polémica en vivo.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
