Ella conquista su primera medalla femenil y hace historia en Exatlón México
La constancia y la confianza dieron frutos en uno de los momentos más emotivos de la temporada.
Ella se convirtió en la ganadora de la medalla femenil en Exatlón México, logrando su primer triunfo individual dentro de la competencia y dedicándolo a sus seguidores, quienes han confiado en ella y la han acompañado a lo largo de su carrera, incluso cuando ha explorado caminos distintos a los que estaban acostumbrados a verla, consolidando así uno de los momentos más significativos de su participación en la novena temporada.