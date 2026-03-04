inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
¿No pueden vivir juntos? Ernesto y Leo desatan risas al hablar de ser roomies en Exatlón México

Entre bromas y confesiones, los atletas del Equipo Azul protagonizan un momento relajado en La Villa 360, donde Ernesto y Leo revelan por qué vivir juntos como roomies podría ser una misión imposible.

