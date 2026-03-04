¿No pueden vivir juntos? Ernesto y Leo desatan risas al hablar de ser roomies en Exatlón México
En Exatlón México, los atletas del Equipo Azul protagonizaron un momento relajado en La Villa 360. Ernesto y Leo bromearon sobre la posibilidad de ser roomies, aunque Ernesto aseguró que no podrían vivir juntos. Leo respondió entre risas que su compañero ideal sería Koke, relajando el ambiente.