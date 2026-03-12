Exatlón México | Avance | Rosique anuncia algo nunca antes visto en Exatlón México y Mono se abre sobre su familia
Rosique adelantó que algo histórico llegará a Exatlón México, mientras Mono compartió un momento personal sobre su familia.
Un avance de Exatlón México dejó a los atletas en suspenso luego de que Antonio Rosique anunciara algo “nunca antes visto” en la historia del reality. Mientras crece la expectativa por el cierre de la semana, Mono también abrió su corazón al hablar del encierro y lo difícil que ha sido estar lejos de sus hijos.