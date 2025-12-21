inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Duelo de Eliminación | Ella es la querida atleta ROJA que salió eliminada hoy domingo 21 de diciembre de 2025

Los Rojos tuvieron que mandar a 4 de sus mejores rendimientos, y los fans Rojos lloran la salida de esta querida atleta

Videos,
Exatlón México

Ella es la querida atleta Roja que salió eliminada hoy 21 de diciembre en la semana 12 de la novena temporada de Exatlón México.

Antonio Rosique mandó llamar a la Pugna Máxima a Paulette Gallardo, Ella Bucio, Thayli y Jazmín Hernández, donde una de ellas no pudo seguir en la aventura del reality show.

Tags relacionados
Exatlón México

Videos