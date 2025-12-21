Exatlón México | Duelo de Eliminación | Ella es la querida atleta ROJA que salió eliminada hoy domingo 21 de diciembre de 2025
Ella es la querida atleta Roja que salió eliminada hoy 21 de diciembre en la semana 12 de la novena temporada de Exatlón México.
Antonio Rosique mandó llamar a la Pugna Máxima a Paulette Gallardo, Ella Bucio, Thayli y Jazmín Hernández, donde una de ellas no pudo seguir en la aventura del reality show.