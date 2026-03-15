Exatlón México | Tercera Batalla por la Supervivencia | Rojos buscan tener a 3 Azules en el Duelo de Eliminación y los celestes quieren colocar a un escarlata en la pugna máxima ¿qué equipo logrará su objetivo?
Los Rojos y Azules se juegan la tercera Batalla por la Supervivencia en la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México, ¿quién logrará ganar esta prueba?
Rojos y Azules disputan hoy en vivo por Azteca Uno la tercera Batalla por la Supervivencia en la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México; los escarlatas llegan muy confiados y quieren que el Duelo de Eliminación sea totalmente celeste, sin embargo, los comandados por Koke Guerrero deberán ganar por lo menos una de estas pruebas para intentar colocar a uno de sus enemigos en la pugna máxima.
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