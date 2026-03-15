Exatlón México: Rojos o Azules, descubre quién gana hoy la tercera Batalla por la Supervivencia

La tercera Batalla por la Supervivencia de la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México se jugará hoy domingo 15 de marzo de 2026, donde Rojos quieren hacer el 3-0 mientras que, los Azules desean mandar por lo menos a un rival escarlata al Duelo de Eliminación; si quieres saber quién se hace con esta prueba, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien dar clic aquí.

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Los Rojos pasaron de la tristeza al triunfo

Antes de llevarse a cabo las primeras dos Batallas por la Supervivencia, los escarlatas perdieron la Villa 360 y cuando llegaron a la Barraca, uno de los más afectados fue Benyamin Saracho, quien dijo que ya había sentido el peso de las 24 semanas, sin embargo, Mario Mono Osuna como buen líder no lo dejó irse a dormir y le dijo que tenía que aguantar todas las derrotas.

Humberto Noriega de igual manera le dijo que tenía que soportar porque estos momentos son los que les dan carácter a los ganadores, ante estas palabras, el Speed Galgo aseguró que no se iba a dejar perder porque sabía muy bien que, en caso de que su equipo perdiera cualquiera de las dos Batalla por la Supervivencia, él iría al Duelo de Eliminación y reafirmó su objetivo de no querer irse.

Quien se mostró muy contenta y motivada antes de asistir a la pelea de las dos primeras competencias por la estadía, fue Jazmín Hernández, quien estuvo hablando con Paulette Gallardo, y es que, en el entrenamiento, la Flaca estaba bastante fina, algo que Sangre Brava le reconoció.

Los Rojos pudieron ganar la primera Batalla por la Supervivencia con un contundente 8-1 sobre los Azules. Con este tablero, los escarlatas se vieron bastante dominantes y con ello ya colocaban a un rival Azul en el Duelo de Eliminación de hoy domingo 15 de marzo de 2026.

Por otro lado, desde la Barraca, los celestes se mostraron muy desconcentrados por haber perdido tan abultadamente la primera Batalla por la Supervivencia, pero el resultado en la segunda no sería diferente, puesto que, en la siguiente prueba, el marcador terminó siendo a favor de los escarlatas, pero con un tablero final de 8-6.