Exatlón México | Programa Completo en vivo | Descubre quién es la eliminada de hoy domingo 8 de marzo de 2026, Roja o Azul

Descubre quién es la eliminada de la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México, una de las participantes salió en vivo hoy domingo 8 de marzo de 2026; Roja o Azul.

Te puede interesar: Exatlón México | Duelo de Eliminación de hoy en vivo | Los Azules perderán a una querida participante, descubre quién sale este domingo 8 de marzo de 2026