Exatlón México | Duelo de Eliminación de hoy en vivo | Los Azules perderán a una querida participante, descubre quién sale este domingo 8 de marzo de 2026

El Duelo de Eliminación de hoy domingo 8 de marzo de 2026 en Exatlón México fue totalmente de un sólo color, y es que los participantes del equipo Azul perdieron 2 Batallas por la Supervivencia, y con ellos, Doris del Moral, Valery Carranza y Natali Brito tuvieron que pelear por su permanencia en la pugna máxima.

Te puede interesar: Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 en vivo hoy | Mati Álvarez encara a los Rojos y a su mejor amiga que habló mal de ella