Exatlon México | George Munro alza la mano para la decima temporada: “Aquí vine a darlo todo”

George Munro, atleta de parkour con más de 13 años de experiencia y tres a nivel profesional, confesó que enfrentarse a las pistas de Exatlón México fue un verdadero shock, pues la exigencia física, el cardio, la puntería y el estrés hacen que la competencia sea muy distinta a como se ve en televisión; aun así, aseguró que su objetivo es claro: ganar, dar el 100 por ciento en cada circuito, aprender de los errores y demostrar que cuando se compromete con algo, lo deja todo en la pista.