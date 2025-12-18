“Está en riesgo la vida de mi esposa y de mi hijo”. Heber Gallegos habla sobre la complicada salud en el embarazo de su esposa

Heber Gallegos compartió uno de los momentos más duros de su vida, al hablar públicamente sobre la delicada situación de salud que está enfrentando su esposa durante el embarazo. El atleta reveló que incluso antes de ingresar a la aventura, el proceso no sería sencillo y acordaron que, si la situación se complicaba, él dejaría la competencia para permanecer a su lado.

¿Qué le pasó a la esposa de Heber Gallegos?

El ex participante de la novena temporada, El atleta, explicó que su esposa ha estado batallando con una enfermedad relacionada con la falta de flora intestinal, condición que le provocaba una pérdida considerable de peso, baja de defensas y un estado general de vulnerabilidad. No obstante, Heber comentó que su esposa había estado en tratamiento y había presentado avances, pero el estar lejos de su esposo la puso en crisis y recayó.

La ansiedad y el impacto emocional

Heber comenta que fue durante la segunda semana de la competencia cuando su esposa asimiló por completo su ausencia, lo que le provocó estrés, haciéndola recaer. Poniendo en riesgo tanto su salud como la del embarazo. A pesar de la situación, el atleta señaló que su esposa nunca le solicitó que abandonara la competencia, sino que, al contrario, siempre lo alentó e incluso evitó comentar sobre la gravedad de su estado de salud para no preocuparse.

¿Cómo aviso Heber que sería papá?

El atleta confesó que justo antes de la eliminación, decidió contar en privado la gran noticia a los miembros de su equipo. No obstante, la situación se salió de control al olvidar que uno de los miembros portaba micrófono, lo que alertó al personal de producción revelando la gran noticia.

¿Qué se espera del futuro del atleta?

El testimonio de Heber Gallegos deja en claro que, más allá de la competencia, la salud y la familia son prioridad, pues, a pesar de que es la competencia la que le otorgaría las posibilidades para el cuidado de sus seres queridos, el estar presente en un momento tan complicado es más importante, advirtiendo para todos los seguidores de la novena temporada al hombre que está detrás del uniforme.