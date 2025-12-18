Influencer hace polémico reto viral: ¿quién es y qué hizo?

Las redes sociales siguen siendo uno de los “lugares” a los que millones de personas llegan a diario para encontrar entretenimiento. En estas plataformas son muy variados los videos que pueden hallarse y ahora uno de ellos se está llevando todas las miradas por tratarse de un reto que despierta debate.

No es la primera vez que un reto que se lleva a cabo bajo la atenta mirada de los usuarios de redes sociales se convierte en viral. Es que existen algunas acciones que buscan confirmar ciertas teorías, desentramar prejuicios o simplemente entretener, pero terminan generando mucho más que eso.

¿Qué reto se volvió viral?

El video en cuestión fue publicado por el podcast de YouTube “Hágale como Quiera” que es conducido por el influencer Juan de Ávila, José Rodríguez y César Daniel Pérez. El episodio lleva por título “El pobre es pobre porque quiere” y tuvo a de Ávila como protagonista ya que decidió ponerse a lavar autos para ganar dinero.

La idea del reto era demostrar que con pocos insumos y predisposición se puede ganar dinero y no quedar inmersos en la pobreza. En un lapso de poco más de cinco horas, el influencer logró recaudar 2,005 pesos por lo que expresó: “Era una chinga, sí. Es cómodo, no. Es el mejor trabajo del mundo, tampoco, pero saqué 2,000 pesos”.

¿Qué dijeron las redes tras el reto viral?

La idea del reto era mostrar que el ingreso económico que una persona puede lograr depende de su esfuerzo, sobre lo que Juan de Ávila remarcó: “El chiste es hacer lo que puedas con lo que tienes”. Tras la publicación del video, las redes sociales reaccionaron con el inicio de un debate que analizó el tema desde distintos puntos de vista.

“Interesante sería que esa cuota la hiciera por 7 días, sería la misma energía?”, “De que hay trabajo, lo hay, nomás hay que querer hacerlo”, “Comprobado yo tuve un auto lavado y si salían los 2mil en un día bueno”, “Le van a caer a pedirle permisos y mordida para trabajar, multa los de agua e insolación”, “El pobre no es pobre porque quiere pero el Juan cumplió”, “Es reflexión de que todo se puede a base de trabajo”, “Tiene sombra, más de un trapo y no está de incógnito ya no vale” y “Muy bien, pero, ahora hazlo por un mes seguido, ahí te quiero ver”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el debate iniciado en redes sociales.