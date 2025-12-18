Mar de Regil se reencontró con su perro después de tres meses y el momento enterneció a sus seguidores

La modelo e influencer, Mar de Regil , conmocionó a sus seguidores en redes sociales tras compartir un bello momento en el que se reencontró con su perro Hakuna después de no haberlo visto por lo menos 3 meses, desde que ella se mudó a España. El video plasma el reencuentro entre ambos; ella abraza al canino, le pide perdón por haberse alejado y le dice cuánto lo extrañó, pero lo que más enterneció a los internautas fue la reacción de Hakuna, pues pareciera que estaba llorando tras el regreso de Mar.

¿Cómo reaccionaron los internautas al reencuentro de Mar con Hakuna?

Las reacciones no se hicieron esperar, pues los fieles seguidores de Mar de Regil saben que uno de los momentos más difíciles de la mudanza de la influencer fue haberse despedido de Hakuna, con quien compartía su día a día, siendo su compañero fiel desde hace tiempo. Los comentarios para el video fueron positivos, como: "ay no , sentí lo triste que ella sintió", "Que hago llorando tan temprano" y "Es como si hakuna quisiera hablar y decirle “porque te fuiste, te extrañe demasiado”.

La razón por la que Mar de Regil se fue a España

Fue en el mes de septiembre de este año que Mar de Regil dejó la casa de su mamá para mudarse a Madrid, España, donde estudia y busca su propio camino. Bárbara de Regil comentó que Mar y ella jamás se habían separado, siempre vivieron y crecieron juntas, por lo que fue bastante difícil para ellas poder separarse.

“Un día sin ti y siento que me robaron el corazón. Un día sin ti y siento que faltan años para verte la carita otra vez”.

Escribió la actriz de Rosario Tijeras , a un día de que su hija se mudó. Cabe resaltar que Mar se fue acompañada por su papá, Fernando Schoenwald, quien estuvo un par de días en España con ella, mientras se acoplaba a su nueva vida.