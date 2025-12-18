6 juegos para NO ABURRIRSE durante las posadas y la cena de Navidad

A veces las posadas son el pretexto perfecto para reunirte con los primos que casi no ves o con tu grupo de amigos que siempre tiene mucho trabajo. Para que se diviertan más en estas celebraciones previas a Navidad, te dejamos algunas dinámicas virales y juegos para posadas. Son fáciles, te garantizan muchas risas y en la mayoría no necesitas gastar mucho.

¡Aquí nadie se aburre! Juegos para posadas que puedes disfrutar con familia y amigos

Estas actividades para posadas son tan sencillas que puedes seleccionar varias para que en tu posada o reunión de Navidad no haya más que diversión. También puedes mezclarlos con un clásico juego de las sillas o incluir un juego de mesa que tengas en casa.

1. Juego con vasos y globos

Literalmente, solo necesitas un conjunto de vasos de plástico y globos, ambos en dos colores distintos. Luego, divide dos equipos para hacer un juego de relevos muy fácil de organizar y que hará participar a todos en tu posada .

2. Juego de recoger bombones

Para este juego necesitas tener un par de platos de plástico, una bolsa de bombones, dos bufandas y un par de espátulas. Se trata de recoger bombones con cada espátula, pero con los ojos vendados, y quien llene más su plato, gana.

3. Juego de atrapar esferas

Este juego es tan simple como divertido. Consiste en que cada participante se agache a recoger una esfera del suelo cuando la música se detenga; la dificultad está en que el resto del tiempo debe girar junto a sus contrincantes hasta marearse.

4. Juego de gato con carreritas

Tal vez solo necesitas delimitar con líneas blancas un juego de gato en el piso, para divertirte muchísimo con tus seres queridos. En este ejemplo usaron objetos tan fáciles de conseguir como platos y vasos de unicel. También se dividieron en dos equipos y otorgaron turnos para correr a marcar una casilla.

5. Juego con papelitos para sacudir todo

Con solo un paquete de notas adhesivas, puedes tener muchísimo ambiente y bailar hasta cansarte en Navidad . Este juego solo consiste en pegarte varias notitas en la ropa y sacar tus mejores pasos hasta que todos los papelitos se caigan; quien lo consiga primero, gana.

6. Juego de comer donas

Este es un juego que te garantiza carcajadas (y un poquito de crueldad para tus invitados). Es la clásica dinámica de comer donas que están colgando de un pequeño tendedero, pero con un pequeño cambio: en un extremo de la cuerda está la dona y del otro cada participante debe amarrarse el pie, para que eso le obligue a hacer equilibrio para poder comerse el pan.

