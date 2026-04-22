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¡Victoria Azul! Evelyn conquista la Medalla Femenil y dedica triunfo a sus fans

Un triunfo… dedicado con el corazón: Evelyn celebra ganar la Medalla Femenil en la semana 30 de Exatlón México.

Por: Hugo Pantoja

Evelyn se coronó como la ganadora de la Medalla Femenil de la semana 30 en Exatlón México, desatando la emoción en la escuadra Azul. La atleta dedicó su triunfo a los fans, destacando el esfuerzo y compromiso del equipo. Su victoria refuerza el impulso anímico de los Azules en una etapa clave de la competencia.

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