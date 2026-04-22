Al Extremo | Programa 22 de abril del 2026

Disfruta de Al Extremo, el programa del 22 de abril de 2026 en el que tendrás la mejor recomendación de burritos en la Ciudad de México, conocerás a Alex Tienda, el nuevo talento que se suma a la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TV Azteca, tendrás información actual de los hechos que suceden en la CDMX y te divertirás mucho en la sección “Estamos hartos de...”, eso y más en Al Extremo.