¿ESTÁ SOLTERO? Humberto Noriega ya no sigue a Daniela Gallardo en Instagram

Los reflectores de Exatlón México no sólo traen consigo tensión dentro de la novena temporada, sino también fuera de ella, siendo ahora el protagonista Humberto Noriega, del Equipo Rojo, quien, hasta hace no mucho, mantenía un vínculo amoroso con Daniela Gallardo, el cual dejaban ver en fotografías y videos en redes sociales. No obstante, hoy en día estas publicaciones ya no existen y las cuentas de ambos han dejado de seguirse mutuamente, lo que ha provocado que tanto los fans del atleta y los seguidores de la modelo especulen sobre si se trata de un descanso o de una separación definitiva.

¿Se terminó la relación entre Humberto y Daniela o es solo una estrategia de desconexión?

Para los internautas que tanto Humberto como Daniela hayan eliminado sus conexiones digitales despierta preguntas, pues dentro de la competencia las emociones son parte vital del desempeño de los atletas, por lo que de ser el caso ahora, los seguidores del atleta se preguntan si Humberto enfrentará la temporada con ese respaldo o si realmente está soltero, como algunos fans afirman.

Aunque no se han dado declaraciones públicas sobre lo que ocurre en la relación, si se puede observar que dentro Instagram, las cuentas de Humberto (@therealnoriega) y de Daniela (@danielagallard), se han dejado de seguir mutuamente, sorprendiendo a sus seguidores, pues incluso dentro del perfil de Daniela, ya no se pueden encontrar ninguna de las fotografías que compartía la pareja.

¿Quién es Daniela Gallardo?

Daniela es una comunicadora originaria de Jalisco, reconocida por su trabajo como conductora de radio. Gallardo cuenta con una voz carismática y estilo fresco, aspectos con los que se ha ganado un lugar especial dentro de su audiencia local. Daniela suele abordar temas de interés, generar con los que conecta directamente con su público e impulsa su trayectoria con presencia en redes sociales e incluso incursionando en el modelaje.

¿Cómo impactan las emociones en el desempeño de los atletas?

No cabe duda de que las emociones tienen un impacto profundo y determinante en el desempeño de los atletas, ya que estas impactan de manera directa, afectando en la concentración, la motivación, la toma de decisiones, los reflejos y hasta en la resistencia física.

Hasta ahora no se puede asegurar nada sobre la relación entre Humberto y Daniela, pero sí se puede señalar que el “unfollow”, es una señal que muchos interpretan como el inicio de una nueva etapa para el atleta dentro y fuera de Exatlón México.

