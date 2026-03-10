¡Momento de tensión! Katia cae en plena carrera pero logra el mejor tiempo en la medalla de Exatlón México
Katia protagoniza un momento de tensión tras sufrir un tropiezo cuando lideraba la carrera por la medalla transferible.
En la contienda por la medalla transferible de Exatlón México, Katia marcó un tiempo impresionante que la colocó en el primer lugar de la tabla. No obstante, en la parte final del circuito sufrió un tropiezo y rodó sobre una de las estructuras, perdiendo segundos valiosos aunque manteniendo una actuación destacada.