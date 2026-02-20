Koke rompe el silencio: La presión del encierro y su mayor motivación en Exatlón México
El encierro pesa y la mente juega en contra. En Exatlón México, Koke habla desde el corazón sobre la presión, el amor y su sueño de llegar a la final.
Koke abrió su corazón en Exatlón México al hablar de la presión del encierro y la dificultad de no tener cerca a su persona especial. Reconoció que su novia Gabriela es su mayor motor y sueña con verla en la final mientras levanta el trofeo. También advirtió que el verdadero reto es dominar la mente.