“Algo no está funcionando”: Mono rompe el silencio en el Equipo Rojo
La tensión se hace evidente dentro del Equipo Rojo y Mono no oculta su desconcierto dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Mono habló ante cámara y dejó ver su frustración por el bajo rendimiento del Equipo Rojo, asegurando que, pese a entrenar, innovar estrategias, crear porras y buscar nuevas formas de motivación, los resultados simplemente no están llegando, lo que ha generado desconcierto y presión dentro del equipo en Exatlón México.