La Resolana | El Capi Pérez se burla del peinado que le hizo Katia Gallegos a Adrián Leo en la novena temporada de Exatlón México

El programa de la Resolana de hoy domingo 22 de marzo de 2026 tuvo el famoso Capiólogo, donde nuestro querido conductor, Capi Pérez, pudo hacer las mejores parodias de lo que pasa en la novena temporada de Exatlón México también sobre lo que pasó en los Premios Oscar y en Ring Royale.

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