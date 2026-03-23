La Resolana | El Capi Pérez se burla del peinado que le hizo Katia Gallegos a Adrián Leo en la novena temporada de Exatlón México
El Capi Pérez no perdona nada y hoy en el Capiólogo del domingo 22 de marzo de 2026 imita muy bien a Adrián Leo y a Katia Gallegos que actualmente compiten en la novena temporada de Exatlón México
El programa de la Resolana de hoy domingo 22 de marzo de 2026 tuvo el famoso Capiólogo, donde nuestro querido conductor, Capi Pérez, pudo hacer las mejores parodias de lo que pasa en la novena temporada de Exatlón México también sobre lo que pasó en los Premios Oscar y en Ring Royale.
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