Antrax reacciona a su salvación en MasterChef 24/7 por medio del público: “Creo que ya entendí" (VIDEO)
El cocinero se valió de las cámaras del Mundo Masterchef para agradecer el apoyo y señalar que su cabeza está con las “Guapas del barrio”
Luego de que Antrax se convirtiera en el cocinero salvado por el público en la gala de mandiles negros, el participante se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para agradecer el apoyo y señalar que su cabeza está con las integrantes de las “Guapas del barrio” que corren peligro de salir del reality show.