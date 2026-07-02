“Sí me saqué de onda": Julio le confiesa a Luis que le sorprendió su reacción al perder el duelo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche Luis y Julio se enfrentaron en el duelo del jueves de delantales negros en MasterChef 24/7, en donde Julio resultó ganador, sin embargo, el creador de contenido expresó que se sintió decepcionado de que Luis no lo felicitara por su victoria, ya que aseguró que si hubiera sido al revés, él sí se hubiera alegrado por su contrincante.