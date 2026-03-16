La Resolana | El Capi Pérez no perdona y ahora hace las mejores parodias de lo que vivió Mati Álvarez en la novena temporada de Exatlón México

No te puedes perder el día de hoy domingo 15 de marzo de 2026 el programa de La Resolana con el Capi Pérez, quien revivió uno de los momentos más tensos de Mati Álvarez en la novena temporada de Exatlón México y que con el Capiólogo, pudo convertir dicha situación en un momento de risa y diversión.

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